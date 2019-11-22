Instagram cinsiyetçi yaklaşım iddiası ile tepki çekti

Popüler sosyal medya platformu Instagram cinsiyetçi yaklaşımı ile tepkileri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde üyeliği olmayan kullanıcıların eylemlerini kısıtlayan şirket, beğeni sayısını gizleme özelliğini de kullanıma sunmuştu. Amerikalı şirketin başı şimdi cinsiyetçi algoritmaları iddiası ile belada. Instagram hakkındaki bu iddialar, özellikle kadınlar tarafından oldukça tepki aldı.

Birçok kadın Instagram kullanıcısı, Nisan ayında ortaya çıkan bir algoritma yüzünden profil ayarlarından cinsiyetini “erkek” olarak değiştirmeye başladı. Instagram konu ile ilgili “Uygun olmayan içeriklerin yayılmasını azaltmak istiyoruz ancak Instagram’ın topluluk önergelerine aykırı değiliz. Bu tür yayınların keşfedilmelerini ve etiket sayfalarında öne çıkmalarını sınırlandırıyoruz. Örneğin müstehcen içerikler paylaşan bir hesabın profiline girdiğiniz zaman bu içerikleri görmeye devam edebilirsiniz fakat bu tür içerikler keşfet veya hashtag sayfalarında topluluk tarafından görünmeyebilir” açıklamalarında bulundu.

Instagram, bu uygulamanın “insanları güvende tutma girişimi” olduğunu söylese de birçok kadın kullanıcı bu durumdan oldukça şikayetçi. Algoritmanın devam ettiği takdirde uygulama üzerinden cinsiyet değiştirmenin artacağı tahmin ediliyor.

Instagram’ın geliştirdiği bu algoritma özellikle sosyal medya platformunu iş amaçlı kullanan kadın dansçıları etkilemiş durumda. Dansçılar, içeriklerinin eskiye göre daha az etkileşim almaya başladığını bu yüzden maddi anlamda zarar gördüklerini belirtiyor. Profillerinden erkek cinsiyetini seçenler ise bir süre sonra etkileşimlerin geri geldiğini söyledi. Kadınları ve kadınları temsil eden kuruluşların içeriklerini erkek cinsiyeti ile yayınlaması cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görülüyor ve bu duruma mecbur bırakıldıkları için Instagram suçlanıyor.