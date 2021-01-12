Tesisler dökülüyor, 8 Milyon TL yandı!

Bir zamanlar atletizm yapılan, sporun merkezi olan Atatürk Stadı Tartan Pisti hem atletizm olmamasından hem de Spor Dairesi’nin ilgisizliğinden dökülüyor

PROJE KALEMİ YİNE MALİYE’YE KALDI: Spor Dairesi Müdürünün kullanımında olan Cari Bütçe’deki proje kalemi 2019 yılından sonra 2020 yılında da kullanılamadığı için Maliye’ye kaldı. Atatürk Stadı Tartan Pisti ve yüz binlerce TL’lik atletizm malzemeleri çürüyüp kırılırken, 2020 yılında kullanılamayan 8 Milyon TL’lik kaynak da kullanılmadı

Ülke sporumuzun tesislerine her yeni yapılışta milyon TL’ler harcanıyor. Yapılan tesisler birkaç yıl sonra ise atıl durumda bırakılıyor. Spor Dairesi’nin hemen her bölgeye yatırımlar yaparak yeni tesisler kazandırması ancak sonrasında bakımı yapılamadığı için tesislerin harabeye dönmesi spor basını tarafından en çok eleştiri alan konulardan biri oluyordu.

Ancak bu kez eleştirinin merkezi Spor Dairesi’nin sorumluluğunda olan KKTC’nin en büyük spor merkezi Atatürk Stadyumu.

Ülkemizde neredeyse 6 aydır futbol maçları oynanmıyor stadyumda. Atletizm müsabakaları ise 2020 yılında hiç yapılmadı gibi.

Ancak stadyum içerisinde manzara görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Uzun atlama kum havuzunun üzerindeki koruyucu örtü yağmur suyu kanallarının kapakları ile kapatılmış. Kum ise hiç kullanılmadığı için üzerinde otlar yükseldi.

Tartan pistin kulvarlarının boyaları çıkmış, farklı renk boyalar dökülmüş veya akıtılmış. Kulvar çizgileri nizami durumunu kaybetmiş.

Kulvar kenarlarındaki yağmur suyu kanallarının beyaz plastik kapakları yerlerinden sökülmüş sağda solda atıl vaziyette. Yağmur suyu kanallarının içleri pislikle tıkanmış.

Yüzbinlerce TL’lik yüksek atlama minderinin koruyucu örtüsü üzerinden çıkartılmış, atıl vaziyette yerde serili duruyor.

Cirit ve çekiç atma alanının demirleri tartanın üzerine düşmüş, filesi ile ortada yok.

Akşamları sporcuların koşu antrenmanı yaptığı sahanın tribün altındaki tekli projektörlerin yarını yanmıyor.

Engel atlama havuzu içerisinde kırık dökük engel tahtaları ve yağmur suyu koruma plastikleri ile dolu.

Yine engel atlama tahtası çürümüş ve kırık vaziyette saha kenarında atıl duruyor.

SPOR DAİRESİ İSE PROJE KALEMİNİ KULLANMADI

Sadece Atatürk Stadı Tartan Pisti’ndeki ve atletizm malzemelerindeki bu manzara gibi bölgelerdeki tesislerde durum ne bilemiyoruz.

Hal böyle iken Spor Dairesi Müdürü’nün harcama ve kullanma yetkisinde olan Cari Bütçe’deki proje kalemi 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da kullanılmadı. Spora yatırım yapılması gereken 2 yılda yaklaşık 17 Milyon TL’lik kaynak Bütçe Yasası gereği Maliye Bakanlığı’na devroldu.

Bu konu hakkında daha önce yaptığımız yayınlar sonrasında Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan çeşit çeşit mazeretlerle dolu bir açıklama yaparak herkesi şikayet etmişti.