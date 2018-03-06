Teminat’la serbest bırakıldılar

Lefkoşa’da Çağ Akar isimli iş yerinden 50 bin TL’lik ürün çalan Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağ Akar isimli iş yerinde müstahdem olarak bulunan zanlılar Erdem Diktaş ile Hasan Cafoğlu’nun yaklaşık 50 bin TL değerinde ürün çalması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Reynar ayrıca, Hasan Cafoğlu’nun 2 kefilin 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, Erdem Diktaş’ın ise bir kefilin 60 bin TL değerinde imza edeceği kefalet senedi ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak ifade veren polis memuru Aygün Karagil, zanlılar Hasan Cafoğlu ile Erdem Diktaş’ın Kasım 2017 – 24 Şubat 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Cağ Akar isimli iş yerinin müstahdemi olarak çalıştıkları sırada konu iş yerinin deposu içerisinden hırsızlık yaptıklarını anlattı. Karagil, zanlıların toplam değerleri 7 bin 350 TL olan 3 adet motorlu testereyi, toplam değeri 17 bin 400 TL olan 6 adet motorlu tırpanı ve VETA marka motor yağlarını sirkat edip farklı kişilere sattıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, alınan ek 3 günlük sürede zanlıların çalarak satmış oldukları toplam 5 bin 925 TL değerindeki 241 adet Veta marka motor yağlarını tespit ederek emare olarak aldıklarını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.