‘Kamil Arap’ evsiz kaldı

Lefke’de Mehmet Akif Caddesi’nde bulunan ve çevredeki herkesin “Kamil Arap” olarak tanıdığı Kamil Eronat’ın kaldığı evin ön kısmı aniden çöktü.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Evkaf Dairesi’ne ait olan ve Lefke halkının Millet Bahçesi olarak bildiği bahçe içerisinde Lefkeli bir vatandaşın kirasında olan Baraka evde ikamet eden Kıbrıs’ın Kamil Arap olarak tanıdığı Kamil Eronat ( E-65)’in kaldığı evin ön kısmı dün öğle saatlerinde aniden çöktü. Komşuların büyük bir gürültü duyarak sesin geldiği tarafa baktıkları zaman Kamil Arap’ın kalmakta olduğu evin ön duvarının bahçeye doğru yıkıldığını görerek durumu Polise bildirdiler.

Polis olay yerine gelerek gerekli zabıtları tuttuktan sonra, evin yıkılan ön duvarı üzerinde bulunan Elektrik kablolarının yere düştüğünü tespit ettikten sonra Lefke Elektrik Dairesi olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldılar.

Olay esnasında evde olmayan ve öğle yemeğini yemek için eve giden Kamil Arap karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğularak Lefke Muhtarı Turgay Özersoy’dan yardım istedi. Lefke Muhtarı Turgay Özersoy Lefke Belediye Başkanı ve konu bahçeyi kirasında tutan kişi ile telefonla temasa geçti. Konu evi kirasında tutan kişi ve Lefke Belediye Başkanı gerekli katkıyı koyacaklarını söylediler.

Kaldığı evin ön kısmı yıkılan Kamil Arap, evinin tamir edilene kadar kendisine kalacak yer temin edilmesi için de yetkililere yardım çağrısında bulundu.