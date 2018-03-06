71 gram uyuşturucu kayıp

Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki çeşit uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi aleyhindeki soruşturma genişletildi

Devrim DEMİR

Girne Narkotik polisinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki çeşit uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para ile yakalanan zanlılar Sami Basel Fayek ve Ahmad Gulay Chanım aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Polis alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 8 kişinin ifadesine başvurdu, zanlılar gönüllü ifade vererek yeni itiraflarda bulundu.

Fayek ve Chanım dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Uyuşturucuyu 81 gram olarak aldılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlıların “Hintkeneviri ve Kokain Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” ve “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Verme ve Tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını anımsattı.

Polis çavuşu Bayram, zanlı Sami Basel Fayek’in evinde gerçekleşen aramada 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlının, söz konusu uyuşturucu maddeleri Ahmad Gulay Chanım’dan aldığını itiraf ettiğini kaydeden Bayram, aynı gün Chanım’ında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Bayram, zanlının evinde yapılan aramada 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin TL nakit paranın ele geçirildiğini ifade etti. Alınan tutukluluk süresinde zanlıların ifade vererek işledikleri suçu itiraf ettiklerini kaydeden Bayram, uyuşturucu madde Hint Keneviri’yi 81 gram olarak aldıkları yönünde beyanda bulunduklarını kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Bayram, kayıp emarelerin olduğuna dikkati çekerek zanlıların 4’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.