Temeline harç koyduğu kurumdan uğurlandı

BRT kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren BRTK kurucularından Tuğrul Hilmi Berkay dün son yolculuğuna uğurlandı.

Berkay için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter törende yaptığı konuşmada, Tuğrul Hilmi Berkay’ın Kurum için taşıdığı öneme işaret etti.

Tuğrul Hilmi Berkay’ın BRT’nin efsanevi isimlerinden ve Bayrak’ın kuruluşunda en önemli emek verenlerden biri olduğunu söyleyen Akter, “Bizim kuşak onları inançlarıyla, yapmış olduğu fedakarlığı dinleyerek feyz aldı. Bizim sorumluluğumuz, bu fedakarlıklarına sahip çıkmak ve anılarını gelecek kuşaklara aktarmaktır” dedi.

Gazeteci-yazar Ahmet Tolgay ve BRTK’nın eski Teknik Müdürlerinden ve Bayrak Radyosu’nun kuruluşunda birlikte çalıştığı Ali Ziya Dinçer de Tuğrul Hilmi Berkay ile ilgili anılarını paylaştı. ’ın Bayrak Radyosu’na verdiği hizmetleri anlattı.

Hilmi: Bayrağı kardeşim sandım

Törende daha sonra kısa bir konuşma yapan oğlu Turgay Hilmi de, Bayrak’ın sanki bir kardeşiymiş gibi kendisinde yeri olduğunu ifade etti.

Turgay Hilmi, “Bayrak, bugün ülkenin tüm dünyada duyulan sesidir. Babamın arkadaşlarıyla o ilk günlerde atmış olduğu bu tohumun bugünlere geldiğini görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Tuğrul Hilmi Berkay için saygı geçişi yapıldı ve Berkay’ın naaşı alkışlar eşliğinde Kurum’dan uğurlandı. Tuğrul Hilmi Berkay, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.