Uyuşturucuyu pufun içine gizledi

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr sentetik uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Akile Tumbul’un tutukluluk süresi 5 gün uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal ederken ihbar üzerine yakalanan Akile Tumbul hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tumbul’un tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Analiz sonuçları bekleniyor

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Akile Tumbul’un Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kanunsuz uyuşturucu madde getireceğinin öğrenildiğini anımsattı. Ayni gün saat 23:15 raddelerinde zanlı Akile Tumbul’un ticari bir araçla Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini ifade eden tahkikat memuru, Akyar Sınır Kapısında pusu görevine başlandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Tumbul’un 31 Ocak 2019 tarihinde saat 00:35’te Akyar Sınır Kapısından ticari araçla Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı sırada tespit edildiğini belirterek, zanlı Tumbul’un beraberinde bulunan eşyalarda yapılan kontrolde sağ arka yolcu koltuğu üzerinde zanlıya ait mont ile örtülmüş çanta içerisinde 3 ayaklı puf içerisine gizlenmiş toplam 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Tumbul’un 31 Ocak 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldığını anımsatan tahkikat memuru, zanlı aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, alınan 1 günlük süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ve Kuzey Kıbrıs’a ithal ettiği konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile poşetlerin analize gönderildiğini belirterek, analiz sonuçlarının henüz temin edilemediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Akile Tumbul’un tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.