Dövizdeki artış mutfağa da yansıdı. Temel tüketim maddelerinde A’dan Z’ye her şeye zam yapıldı. KKTC’de süpermarketlerde satılan hem yerli hem de ithal birçok ürününün fiyatı arttı. Dövizle birlikte gaz ve akaryakıt fiyatı da tavan yaptı

ETİKET DEĞİŞMEYE ZAMAN YOK: Döviz yükseldikçe süpermarketlerin ürün satış fiyatları da artıyor. Marketler sürekli yükselen döviz kurları karşısında raf fiyatını değiştirmeye yetişemiyor. Rafta 5 TL olan ürün kasada 10 TL olabiliyor. İşin tirajı komik yanı ise geçmişte bu sebeple tüketici hatları şikâyet telefonlarından kilitlenirken artık doğal karşılanıyor

EN UCUZU EKMEK O DA 5 TL: Süpermarketlerde raflar uzananın elini yakıyor. Araba araba alışveriş yapan vatandaş artık 2 en fazla 3 poşetle yetiniyor. Geçtiğimiz aya oranla hemen her ürünün fiyatının 2’ye katlandığı süpermarketlerde en ucuz temel tüketim maddesi 200 gram somun ekmek o da 5 TL’ye satılıyor

DEPOLAR DOLMUYOR, OCAK YANMIYOR: Tüp gaz ve akaryakıt zammı birbiri ile yarışıyor. Birinin zam haberini sindirmeden diğerinin zam haberi kulaklara ulaşıyor. Akaryakıta 1 TL’nin üzerinde zam yapıldı, tüp gaz serbest piyasa oldu. Marketlerde 10 kiloluk ev tipi tüp gazın nakit satış fiyatı 145, kredi kartı satış fiyatı 148 TL. Eve servis gaz ise 150 TL

MAKARNA LÜKSE KAÇIYOR, YAĞ UÇUYOR: Tavuk ve yumurta zamma doymuyor, kırmızı etinse esamesi bile okunmuyor. Sebze, meyve güç yetiremeyen vatandaş artık baklagil alırken bile iki kere düşünüyor. Makarnanın fiyatının 8 TL’ye ulaştığı KKTC’de 4 kilo sıvı yağ 150, 1 kilo sıvı yağ 30 TL’den satılıyor

İŞTE TABLO

AKARYAKIT

Kurşunsuz 98 oktan benzin 10,58 TL

Kurşunsuz 95 oktan benzin 10,37 TL

Euro Diesel: 10,09 TL

Gaz yağı: 9,99 TL

TÜP GAZ:

10 kiloluk ev tipi tüp gaz marketten nakit alış: 145 TL

10 kiloluk ev tipi tüp gaz marketten kredi kartı ile alış: 148 TL

10 kiloluk ev tipi tüp gaz eve servis: 150 TL

MUTFAK

Tavuk (kilo): 34,36 TL

24’lü bir koli yumurta: 39 TL

12’li bir koli yumurta: 23 TL oldu.

Tavuk kanat (birim fiyatı): 64 TL

Tavuk göğsü (birim fiyatı): 57,50 TL

Koop süt (1 litre):10.99 TL.

Sıvı yağ (1 litre): 30 TL

Sıvı yağ (4 litre): 159 TL

Mehmet Efendi Türk Kahvesi:17,50 TL

Con Kahve: 15 TL’ye çıktı.

Makarnalar: 7,35 TL ila 7,75 TL arası

Pirinç 23,90 TL

Bulgur: 10,90 TL

Kuru fasulye: 22,90 TL.

Domates (1 kilo): 8 TL

Salatalı k (1 kilo): 15,75 TL

Patlıcan (1 kilo): 8,75 TL

Kabak (1 kilo): 8,75 TL

Dolmalık biber (1 kilo):19,90 TL

Acı sivri biber (1 kilo): 20 TL

Kuru soğan (1 kilo): 3,25 TL

Patates (1 kilo): 8,75 TL

Kırmızı kapya biber (1 kilo): 11,95 TL

Taze nane (bir bağ): 5 TL

Maydanoz (bir bağ): 4,25 TL

Roka (bir bağ): 3 TL

Semiz otu (bir bağ): 4 TL

Pırasa (bir bağ): 5,25 TL

Dere otu (bir bağ): 4,75 TL

Golyandro (bir bağ): 5 TL.

Elma (1 kilo): 10 TL

Muz (1 kilo): 13 TL

Armut (1 kilo): 18,90 TL

Portakal (1 kilo): 7 TL

Mandalina (1 kilo): 5 TL

Üzüm (1 kilo): 15 ila 20 TL

Döviz yükseldikçe temel tüketim maddelerinin de fiyatı artıyor.

Elektrik, su, telefon faturalarını ödedikten sonra maaşından elinde kalan para ile bir de kirasını ve varsa banka taksitini ödeyen asgari ücretli bir vatandaş, mutfak alışverişine yetişemiyor.

Ekonominin “kalbi” küçük ve orta boy işletmeler beşer onar kapanıyor. Kepenk indirmemekte direnen küçük esnaf, borç batağında can çekişiyor. Vatandaş ise artık borç ödemek şurada dursun kıt kanaat bile geçinemiyor.

DÖVİZİN ATEŞİ DÜŞMÜYOR

KKTC Merkez Bankası’nda dün Dolar/TL 13,76, Euro/TL 15.58, Sterlin/TL 18.20’den işlem gördü.

Serbest piyasada 10 Aralık 2021 tarihinde Dolar/TL güne 13,82 lira seviyesinde başladı. Euro/TL ise 15,61 liradan, Sterlin/TL ise 18,29 liradan işlem gördü.

Serbest piyasada Dolar haftanın son iş günü olan dün, günü 13.97 TL’den kapattı. Euro kapanış kuru 15,76 TL, Sterlin kapanış kuru ise 18,45 TL oldu.

AKARYAKITIN HIZINA YETİŞİLEMİYOR

Akaryakıt 2 ayda dört kez zam yapıldı. Bakanlar Kurulu, son olarak akaryakıt fiyatlarına yüzde 13,45 oranında zam yaptı.

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 TL’den 10,58 TL’ye, kurşunsuz 95 oktan benzin 9,14 TL’den 10,37 TL’ye, Euro Diesel 8,78 TL’den 10,09 TL’ye, gaz yağı 8,75 TL’den 9,99 TL’ye yükseldi.

TÜP GAZ NAKİT 145, KREDİ KARTINA 148, KAPIDA ÖDEME 150 TL

Tüp gaza 3 ayda 2 kez zam yapıldı, yapılan son zam ile ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 145 liraya yükseldi.

Marketlerde 10 kiloluk ev tipi tüp gazın nakit satış fiyatı 145 TL. Alışverişi kredi kartı ile yapacak olanlar 1 adet 10 kiloluk ev tipi tüp gaza 3 ila 5 TL arasında komisyon ödüyor.

10 kiloluk ev tipi tüp gazın evlere servis ücreti ise 150 TL.

TAVUK 34, YUMURTA 30 TL, SÜT 11 TL

Tavuk ve yumurta üst üste zamlandı. 2 haftada 2 kez zam gören tavuk ve yumurta da artık lüks gurubuna dahil oldu. Tavuğun kilosu 27.49 TL’den 34.36 TL’ye, 24’lü bir koli yumurtanın fiyatı ise 30 TL’den 39 TL’ye yükseldi. 12’li bir koli yumurtanın satış fiyatı ise 23 TL oldu.

Havadis’in fiyat araştırmasına göre, tavuk kanat birim fiyatı 44 TL’den 64 TL’ye, tavuk göğüsün birim fiyatı 37 TL’den 57.50 TL’ye çıktı.

Süpermarketlerde 1 litre Koop süt fiyatı ise 10.99 TL.

ŞAMPİYON SIVI YAĞ

Mutfakta zam şampiyonu sıvı yağ oldu. Süpermarketlerde geçtiğimiz ay 89 TL’ye satılan 4 kiloluk sıvı yağın kilosu 159 TL’ye yükselirken 19 TL’den satılan 1 litre sıvı yağın fiyatı 30 TL’ye çıktı.

KAHVENİN HATIRI 80 YILA ÇIKTI

“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varmış” deyimi maddi olarak da yerini buldu. A’dan Z’ye hemen her ürünün fiyatının arttığı ülkemizde kahveye de hatırı sayılır miktarda zam yapıldı.

Süpermarketlerde 10.90 TL’den satılan Mehmet Efendi Türk Kahvesi’nin fiyatı yapılan son zamlarla birlikte 17.50 TL’ye, Con Kahve’nin fiyatı ise 9 TL’den 15 TL’ye çıktı.

BAKLİYATIN DA TADI KAÇTI

Her gün makarna da yenmez oldu. Havadis’in piyasa araştırmasına göre süpermarketlerde makarnaların fiyatı 7,35 TL ila 7,75 TL arasında değişiyor. Süpermarketlerde pirinç 23,90, bulgur 10,90, kuru fasulye 22,90 TL.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI UÇUYOR

Havadis’in piyasa araştırmasına göre süpermarketlerde domatesin kilosu 8 TL, salatalığın kilosu 15,75 TL, patlıcan ve kabağın kilosu 8,75 TL, dolmalık biberin kilosu 19,90 TL, acı sivri biberin kilosu 20 TL.

Süpermarketlerde kuru soğanın kilosu 3,25 TL, patatesin kilosu 8,75 TL, kırmızı kapya biberin kilo fiyatı 11,95 TL, taze nanenin tane fiyatı 5 TL, maydanozun bağı 4,25 TL, 1 bağ roka 3 TL, 1 bağ semiz otu 4 TL, 1 bağ pırasa 5,25 TL, dere otunun bağı 4,75 TL, 1 bağ golyandro 5 TL.

Süpermarketlerde meyvelerin yanına bile yaklaşılmıyor. Marketlerin manav reyonlarını süsleyen meyvelerin en ucuzu 10 TL.

Havadis’in piyasa araştırmasına göre, süpermarketlerde; elmaların kilosu 10 TL’den satılırken, muz 13 TL, armut 18,90 TL, portakal 7 TL, mandalina 5 TL, üzüm ise 15 ila 20 TL’den tüketiciye ulaşıyor.