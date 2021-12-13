KTSYD Masterler Kupası’nda final günü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlanıyor.

Organizasyonun final karşılaşmaları bugün KKTF kortlarında yer alacak.

KKTF kortlarında yer alan, Salı günü başlayan ve 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonun final maçları 15.30’da başlayacak. Kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen kupa mücadelesinde oynanacak sekiz final karşılaşmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Yarı finallerde alınan sonuçlar şöyle:

12 Yaş Kızlar – Yarı Final

Huriye Şık – Almira Akşahin 5/7 3/6

Vera Gazi – Arya Sarıbaş 0/6 3/6

12 Yaş Erkekler – Yarı Final

Enver Ada Gençel – Kaya Halkseven 6/2 6/3

Bora Erin – Ömer Anıl 6/4 6/1

14 Yaş Kızlar – Yarı Final

Tansel Şık – Selin Önal 6/0 6/0

Sahil Ece Yerebakan – Kayra Yüceer 1/6 3/6

14 Yaş Erkekler – Yarı Final

Konstantın Kan – Batur Evre 2/6 0/6

Aras Çelik – İbrahim Can Arabacı 6/7 3/6

16 Yaş Kızlar – Yarı Final

Tansel Şık – Özgül Şah 7/5 6/3

Nadir Çınarlılı – Kayra Yüceer 3/6 6/7

16 Yaş Erkekler – Yarı Final

Turgay Vural Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/4 4/6 10/5

Batur Evre – Ersel Kalfaoğlu 4/6 2/6

13+ Büyük Kadınlar – Yarı Final

Azra Seray Yalkıç – Özay Barutcu 6/3 6/3

Oksana Piddubna – Elçin Özbilen 6/1 6/0

13+ Büyük Erkekler – Yarı Final

Mustafa Mehmet Zorba – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/1 6/2

Imad Amer – Rasim Ülker 6/4 0/6 2/10