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Rallide mutlu son Denktaş-Mişon ikilisinin

13 Aralık 2021
Basel Holding ralli





KKTOK sezon finali geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Basel Holding sponsorluğunda organize edilen iki şampiyona, 2021 Ralli Şampiyonası ve 2021 Ralli Sprint Şampiyonası’nın finali olan organizasyon Çağkan Yapı İskele Sistemleri sponsorluğunda yapıldı. Sezonun son yarışında 11 ekip start aldı.

 




Sabah geçilen 3 etap sonunda Denktaş-Mişon ikilisi sprint şampiyonu oldu

Cumartesi sabahı Lefkoşa Taşkınköy’de bulunan Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünden başlayan rallide ekipler 3 kez art arda 7,2 kilometrelik Balıkesir etabını sprint formatında geçtiler. Sprint şampiyonasına puan veren bu 3 etap sonunda zafere ulaşan MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi sprint şampiyonluğuna ulaşmayı başarırken, Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi de podyumu tamamlayan ekip oldu.



 

Rallide de kazanan Denktaş-Mişon ikilisi oldu ve çifte zaferle günü tamamladılar

Gün boyunca geçilen biri antrenman olmak üzere toplam 7 etap, aynı zamanda ralli şampiyonasının son rallisi olarak geçildi. Günün öğleden sonraki bölümünde Balıkesir etabı tersten iki kez geçildi. Ardından ise Meriç etabı iki kez geçildi. Yer yer su birikintilerinin olduğu, kısmen çamur karaktere sahip ralli sonunda MRB Racing Team’den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi yine zirvede yer aldılar.

Çok az farkla ikinci olan Drift NEU Racing Team’den Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu. Ralli camiasının sevilen isimlerinden, kurumun kurucularından, yakın zamanda kaybettiğimiz Ahmet Kişmir anısına geçilen rallinin son etabında en iyi dereceyi elde eden Haskasap-Mulla ikilisi, özel hazırlanmış kupanın da sahibi oldular. Sprint’te olduğu gibi rallide de üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekip Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanalr-Hasan Odun ikilisi oldu. Genel klasman dördüncüsü ve Sınıf N ikincisi olan ekip Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi olurken, Sınıf R birincisi olarak finiş gören ekip Sami Doğan-Buray Sevil ikilisi oldu.

 

Ayer Argün Kupası’nda şampiyon Bozalanlar-Odun ikilisi oldu

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ralli camiasının efsane ismi Ayer Argün adına düzenlenen kupada ise Goodyear Racing Team adına yarışan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi zirvede yer aldı. Bu birincilikle ikili sezonu da Ayer Argün Kupası Şampiyonu olarak tamamlamayı başardı. Rallide Ayer Argün Kupası ikincisi Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi ve üçüncüsü Sami Doğan-Buray Sevil ikilisi oldu.

Dereceler:

Çağkan Yapı İskele Sistemleri Sprint Rallisi Dereceleri:

 PilotCo-PilotAraçSınıfDerece
1Rauf DenktaşMehmet MişonHyundai i20 R5203:54.9
2Enver HaskasapHalil MullaSkoda Fabia R5203:55.3
3Çağkan BozalanlarHasan OdunMitsubishi Lancer Evo IXN04:16.4
4Buğur KambilliliNiyazi YorgancıoğluMitsubishi Lancer Evo VI104:17.4
5Mehmet KaraoğlanMehmet CoşarMitsubishi Lancer Evo IXN04:21.3
6Kerim HacımevlütMahmut UlaşMitsubishi Lancer Evo VI104:22.2
7Oktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN04:25.6
8Sami DoğanBuray SevilCanam Maverick X3R04:27.4
9Mehmet KamiloğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo X R4204:33.1
10Ozan BirşenCoşkun KuruçeşmeSuzuki VitaraT205:43.5
11Enver AlibabaKıvanç KoruyanCanam Maverick X3RBitiremedi

 

Çağkan Yapı İskele Sistemleri Rallisi Dereceleri:

 PilotCo-PilotAraçSınıfDerece
1Rauf DenktaşMehmet MişonHyundai i20 R5228:18.8
2Enver HaskasapHalil MullaSkoda Fabia R5228:23.5
3Çağkan BozalanlarHasan OdunMitsubishi Lancer Evo IXN30:40.1
4Mehmet KaraoğlanMehmet CoşarMitsubishi Lancer Evo IXN31:38.7
5Sami DoğanBuray SevilCanam Maverick X3R1:02:46.0
6Kerim HacımevlütMahmut UlaşMitsubishi Lancer Evo VI1Bitiremedi
7Buğur KambilliliNiyazi YorgancıoğluMitsubishi Lancer Evo VI1Bitiremedi
8Oktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXNBitiremedi
9Mehmet KamiloğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo X R42Bitiremedi
10Ozan BirşenCoşkun KuruçeşmeSuzuki VitaraT2Bitiremedi
11Enver AlibabaKıvanç KoruyanCanam Maverick X3RBitiremedi

 



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13 Aralık 2021


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