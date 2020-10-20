Temaslı takip sporu bitirir

KOMİTEDEN 8 SAYFALIK RAPOR: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, “Takım sporlarında olası Covid 19 vaka çıkması durumunda alınacak önlemlere dair kuralları” Spor Dairesi’ne iletti. Spor Dairesi 8 sayfalık raporu dün futbol, basket, voleybol, hentbol federasyon başkanları ile toplantı yaparak açıkladı.

YARIN YENİDEN TOPLANTI: Toplantıda 4 federasyon başkanı da “bu şartlarda olmaz” dedi ve dairenin komite ile yeniden görüşüp Türkiye, Avrupa ve hatta Güneyde geçerli olan pozitif çıkan sporcunun sadece kendisinin karantinaya alınması uygulamasına geçilmesini istedi. Nihai karar yarın yapılacak toplantıda alınacak

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni karalarını dün açıkladı. Açıklanan kararlarda sporla igili de bir ifade vardı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, “Takım sporlarında olası Covid 19 vaka çıkması durumunda alınacak önlemlere dair kurallar karara bağlanmış olup Spor Dairesi Müdürlüğü’ne uygulama hususunda ayrıntılı bildirim yapılacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Komitenin kararı ise Havadis’in dün manşetten verdiği içerikle örtüşüyordu. Spor faaliyetlerinin başlamamasındaki en büyük sebep 1 sporcunun virüse yakalanması durumunda tüm takımın karantinaya alınıp alınmayacağının bilinmemesi idi ve komite bunu yazılı kararla duyurdu.

Çaygür farklı açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür geçtiğimiz hafta Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’a yaptığı açıklamada Spor Dairesi ve Futbol Federasyonu’nun önerdiği maddelerde hem fikir olduğunu ve pozitif çıkan sporcunun sadece kendisinin karantinaya alınıp tüm takımın karantinaya alınmayacağını belirtmişti.

Çaygür’ün bu açıklaması büyük ses getirerek spor kamuoyunda heyecanla karşılanmıştı ancak komitedeki diğer üyeler başkanın bu görüşüne karşı çıktı ve karar değişdi.

Yeni kararda “temaslı takip” diyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi takım sporları konusunda aldığı kararda pozitif çıkan sporcunun sadece kendisinin değil temaslı takibinin de yapılacağını ve karantina uygulaması olacağını belirtti. Havadis’in dün manşetten de verdiği bu yeni karar rapor olarak Spor Dairesi’ne iletildi.

Spor Dairesi de dün 4 federasyon başkanını toplantıya çağırdı. Spor Dairesi’nde gerçekleşen toplantıda futbol, hentbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile bir araya gelindi. Komitenin sunduğu 8 sayfalık rapor federasyon başkanlarına okundu ve uygulanması istenilen tedbirler anlatıldı. Federasyon başkanları temaslı takımı kuralı olması durumunda faaliyetlere başlamaya sıcak bakmıyor ve komite ile yeniden görüşülmesini istediler.

Nihai karar yarın alınacak

Spor Dairesi’nin futbol, hentbol, basketbol ve voleybol federasyonlarına sunduğu komite kararı sonrası 4 federasyon başkanı da “bu şartlarda başlayamayız” kararında hemfikir oldu ve dairenin kurul ile son kez görüşme yapmasını istedi.

Spor Dairesi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile bugün ve yarın yeniden görüşme gerçekleşecek. Federasyonlar, Türkiye, Avrupa ve hatta güney Kıbrıs’ta spor için uygulanan pozitif çıkan sporcunun kendisinin karantinaya alınıp takımın müsabakalarına devam etme uygulamasına geçilmesini istiyor.

Böyle bir karar alınmaması durumunda futbol, basket, voleybol ve hentbol ligleri başlamayacak

Federasyon başkanları ne dedi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin takım sporlarında covid-19 tespit edilmesi durumunda uygulanacak önlemler konusundaki raporu hakkında Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in görüşlerini sorduk.

Başkanlar düşüncelerini Havadis’e aktardı.

Hasan Sertoğlu

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür’ün geçtiğimiz hafta Havadis’te çıkan ‘Futbol Federasyonu ve Spor Dairesi ile hemfikir olduk. Sadece pozitif çıkan sporcuya karantina uygulayacağız’ açıklamasından bizim haberimiz yok. Başkan zaten benimle görüşmüyor da.

Ben gereken açıklamayı yarın (bugün saat 14.00) basın toplantısında açıklayacağım.”

Bahadır Ayhan

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, “temaslı takibi olursa hentbolun başlaması zora girer. Spor Dairesi kurul ile yeniden görüşecek ve Çarşamba günü tekrar toplantı yapacağız. Çarşamba günü bize bildirilecek karar bugünkü ile ayni olursa bu iş olmaz” dedi.

Enver Kaya

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, “Ben uzun süredir federasyon başkanlığı yürütüyorum. Sporda da istikrardan yanayım. Ligini başlatıp yarın durdurma kararı alalım istemiyorum. Gereki koşullar ve sağlıklı ortam yaratılmadan başlayamayız. Sporculara PCR yapıldı, sonuç çıkana kadar sporcu ne yapacak? Başka ülkelerde kulüp tesislerinde kalıyor hep sporcular. 8 sayfalık rapor var kim nasıl nedentleyecek federasyonlar bunu bu koşullarda nasıl uygulayabilecek?” yorumu yaptı.

Orhun Mevlit

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, “Lig müsabakalarımız kesintiye uğrasa da sıkıntı yok ama Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği kriterlerde en önemli ve en sıkıntılı olan temaslı takip şartı olmasıdır. Tüm takımı karantinaya alıyor.

Temaslı takibin devam etmesi durumunda ve herhangi bir takımda herhangi bir kişinin pozitif olması durumunda tüm takımın bloke edileceği tezi ısrarla devam ettirilmesinden dolayı belki de 1.PCR sonrası hiç PCR yapmamak en doğrusu olabilir sporun devam etmesi adına” dedi.