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ABD’de anketler Biden’ı gösteriyor

20 Ekim 2020
abd başkanlık seçimleri




ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketler eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump’a ortalama 8 puan fark atacağını gösteriyor.







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20 Ekim 2020

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