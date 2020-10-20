UNICEF Covid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak

Birle\u015fmi\u015f Milletler \u00c7ocuklara Yard\u0131m Fonu (UNICEF), yeni tip corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 i\u00e7in 520 milyon \u015f\u0131r\u0131nga stoklayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nUNICEF'ten\u00a0yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u00f6rg\u00fct\u00fcn coronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n\u00a0h\u0131zl\u0131, g\u00fcvenli ve verimli bir \u015fekilde da\u011f\u0131t\u0131labilmesi i\u00e7in gerekli haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nCovid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n kullan\u0131ma haz\u0131r olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcnyan\u0131n milyonlarca doz a\u015f\u0131 i\u00e7in \u015f\u0131r\u0131ngaya ihtiya\u00e7 duyaca\u011f\u0131 ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, UNICEF'in 2021 y\u0131l\u0131na kadar 520 milyon \u015f\u0131r\u0131nga sto\u011fu ve kullan\u0131lm\u0131\u015f enjekt\u00f6rlerin g\u00fcvenli bir \u015fekilde ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 5 milyon at\u0131k kutusu sto\u011fu yapaca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\nUNICEF \u0130cra Direkt\u00f6r\u00fc Henrietta Fore ise, Covid-19 kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 yapman\u0131n d\u00fcnya tarihindeki en b\u00fcy\u00fck kitlesel a\u015f\u0131lamalardan biri olacaca\u011f\u0131n\u0131 dikkati \u00e7ekerek, haz\u0131rl\u0131klar\u0131n h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde tamamlanmas\u0131 gerekti\u011fini kaydetti.\r\n\r\n\r\n