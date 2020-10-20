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UNICEF Covid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacak

20 Ekim 2020
UNICEF şırınga




Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip corona virüs aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.







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20 Ekim 2020

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