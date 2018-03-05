“Telefon düştü onu almaya indik”

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeden KKTC’ye kaçak giriş yapmak isterken askerler tarafından yakalanan iki gencin savunması dikkat çekti

Devrim DEMİR

Askeri Yasak Bölge olan ve gece saat 22.00’den sonra ziyarete kapatılan Yiğitler Burcu’nda önceki akşam hareketli dakikalar yaşandı. Yaşları 22 ve 25 yaşında olan biri KKTC biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki genç Yiğitler Burcu surlarından KKTC’ye gizlice geçmeye çalışırken, bölgedeki nöbetçi askerler tarafından suçüstü yakalandılar.

KKTC vatandaşı Mehmet Ceylan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Emin Sevingen, yapılan sorgulamada polise herhangi bir ifade vermedi.

Ceylan ve Sevingen dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için Ceylan ve Sevingen’in 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Poliste konuşmadılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, zanlılar Mehmet Ceylan ve Emin Sevingen’in “Askeri yasal bölgeyi” ihlal suçundan tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Umut Kulle, zanlıların önceki gece saat 22.50 raddelerinde Yiğitler Burcu’ndan KKTC’ye yetkili makamlardan izinsiz giriş yapmak isterken yakalandıklarını söyledi.

Kulle, yapılan sorgulamada zanlıların ifade vermediklerini belirterek soruşturmanın tamamlanabilmesi için 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

“Yasak bölge olduğunu bilmiyorduk”

Polisin tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlılar, bölgede dolaştıkları sırada cep telefonunun düştüğünü ve inip almak zorunda kaldıklarını iddia ettiler. Zanlılar, bölgenin askeri yasak bölge olduğunu bilmediklerini sadece cep telefonlarını almak için indiklerini öne sürdüler.