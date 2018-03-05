Komik bir ülkeyiz

KKTC’de kurumlar arasındaki iletişimsizlik zaman zaman komik görüntüleri ortaya çıkarıyor. Alayköy Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları asfaltlama aşamasına gelirken, Kıb- Tek’a ait enerji nakil hatları yol içerisinde kaldı. Alayköy’de dalga konusu olan yol çalışmasının tamamlanabilmesi için, Kıb- TEK’in bir an önce nakil hatlarını farklı güzergaha kaydırması gerekiyor.

Bölge halkı ise, yolu ilk kez kullanan sürücülerin sık sık kaza ile burun buruna kalmasının endişesini yaşıyor. Özellikle gece karanlığında hiçbir tedbirin alınmaması, iş bilmezliğin nasıl bir tehlike yarattığının örneği.