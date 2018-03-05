Sürücü şoka girdi

Girne-Değirmenlik Anayolu’nda dün sabah yine yürekler ağza geldi. Kamyon’un çarptığı salon araç 5 metre sürüklendi

Devrim DEMİR

Girne “Dağ Yolu” olarak bilinen Değirmenlik kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki bitmek bilmeyen trafik kazalarına dün sabah bir yenisi eklendi.

24 saat ara ile iki ayrı kazanın meydana geldiği ve toplam 9 kişinin yaralandığı kazaların etkisi sürerken yine aynı yolda dün sabah yaşanan kaza “Pes” dedirtti.

Kamyon salon aracı 5 metre sürükledi

Kaza dün sabah saat 09.20 sıralarında Arapköy kavşağında meydana geldi. 53 yaşındaki Nazmi Doğan yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçti.

Doğan, yönetimindeki kamyon araç ile Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan 60 yaşındaki Ali Sağır yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon araç, salon aracı 5 metre sürükledikten sonra durabildi.

Sürücü hastanede müşahede altına alındı

Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip müşahede altına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Uygulama bugün başladı

Girne “Dağ Yolu” olarak bilinen Değirmenlik kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki yolda araç kullanımına sınırlama getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan uygulamaya göre Dağ Yolu’nu 09.00-19.00 saatleri arasında salon araçlar, 19.00-09.00 ağır vasıtalar kullanamayacak. Bugünden itibaren uygulamaya girecek düzenleme ile bu yoldaki kazaların önüne geçilmeye çalışılacak.

Resmi Gazetede yayımlanmıştı

Resmi Gazete’nin 2 Mart tarihli sayısına göre 09.00-19.00 saatleri arasında salon araçlar, 19.00-09.00 ağır vasıtalar Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildi.

Yolu gündüz ağır araçlar, gece ise salon araçlar kullanacak. 2 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan resmi kararla, 5 Mart tarihinden itibaren, Değirmenlik Dağ Yolu’nun gündüz saatlerinde ‘salon araçların’ kullanımına, gece ise ‘ağır vasıtalara’ yasaklandığı açıklandı.

Resmi Gazete’de açıklanan iki ayrı bildiride, salon araçlar ve ağır iş araçlarının Değirmenlik Dağ Yolu’nun kullanımıyla ilgili sınırlama getirildiği görüldü.

Açıklamada, 5 Mart tarihinden itibaren, 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09.00- 19.00 saatleri arasında Dağ Yolu’nu kullanmaktan men edildiği belirtilirken, 5 Bin Kilo’dan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında bu yolda seyretmeleri yasaklandı.

Girne yolu kamyonlara yasak

Bu arada Karayolları Dairesi tarafından, 5 bin kilogram ve üzeri vasıtaların, Girne – Lefkoşa anayolunun Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion arasındaki bölümünü kullanımı men edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi’nce, trafik yol güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla dünden itibaren, 5 bin kg. ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne – Lefkoşa anayolunda Girne girişi (altüst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasındaki trafikte seyretmelerinin men edildiği belirtildi.