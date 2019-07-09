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Tekne battı, 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

9 Temmuz 2019

Tekne battı, 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde bulunan fiber teknenin bu sabah su alıp batması sonucu 3 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan şahısların karaya çıkarıldığı ve Hürsen METNİ’nin kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.

Soruşturma devam etmektedir.

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