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4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

9 Temmuz 2019

Bafra’da boğulma tehlikesi. Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin havuzunda Efe Savran isimli çocuğun bu sabah boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, 4 yaşındaki çocuk otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak yine otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

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