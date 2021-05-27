Tekin Arhun ve Ali Savaş Altan gözaltına alındı

Havadis Haber Merkezi’nin mahkeme çevrelerinden aldığı bilgiye göre,iş insanı Tekin Arhun gözaltına alındı. Arhun’un Ali Savaş Altan davasıyla ilgili bir ses kaydı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İş insanı Tekin Arhun gözaltına alındı. Arhun ile birlikte 3 kişinin Ali Savaş Altan davasıyla ilgili bir ses kaydı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Altan’ın dava süreci devam ediyor

Polis Başmüfettişlerinden Ali Savaş Altan bir süredir “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet alma, Resmi evrak sahteleme ve resmi evrakı tedavüle sürme suçlamalarıyla mahkemelik olmuştu.