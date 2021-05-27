Ömer Kalyoncu: Falyalı beni ve ailemi tehdit etti

BirGün’ün haberine göre, Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretine karıştığını öne sürdüğü Halil Falyalı hakkında konuşan eski başbakan Ömer Kalyoncu, “Cumhurbaşkanı dahil birçok isimle ilişkide. Kimse onu soruşturamıyor” dedi. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, cinayetlerle ilgili iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Sedat Peker’in, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu ile birlikte uyuşturucu ağındaki isimler arasında olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı bu iddiaları reddederken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu ise “Falyalı, yakın ilişkileri nedeniyle korunuyor ve soruşturulmuyor” dedi.

KALYONCU: SİYASETÇİLERLE İLİŞKİDE

Binali Yıldırım ile yakın ilişki iddialarını reddeden Falyalı’nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta önemli konumdaki kişilerle yakınlığının bulunduğunu kaydeden Kalyoncu, “KKTC Meclisi’nde de anlatmıştım. Falyalı, beni ve ailemi tehdit etti. Meclis’te eski Başbakan İrsen Küçük’ün damadının satın aldığı kumluk arazinin Falyalı aracılığıyla satın alındığını söyledim. Bunu söylememden sonra arayarak tehdidi gerçekleştirdi. Birçok kesimle bu tür olaylar yaşamış. Zor dönemden geçen insanların soruşturma talepleri ise hep ‘bir şekilde’ geri çevrildi” dedi. Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de yakın ilişkisinin bulunduğunu iddia eden Kalyoncu, “Tatar, Falyalı’yı lokantasının açılışına katılacak kadar iyi tanıyor. Falyalı, uzun yıllardır kilit birtakım siyasetçilerle başbakanlar, bakanlarla, soruşturma yapmakla görevli savcılarla yakın ilişki kuruyor. Arası hepsiyle çok iyi. Bu yüzden kimse soruşturamıyor” dedi.

“POLİSLE DE YAKIN”

Polis teşkilatında da Falyalı’yı takip etme konusunda sorunların olduğunu anlatan Kalyoncu, “KKTC Polis Teşkilatı, aslında Türkiye’nin kontrolünde. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı. Burası da Genelkurmay Başkanlığı ile çalışıyor. Bu nedenle kendilerinin rahatlıkla ön ayak olabilecekleri bir soruşturma süreci yürütülebilir. Ama Falyalı’nın tüm bu birimlerle yakın ilişkileri bulunuyor. Sorunun temelinde bu var. Bunu Kıbrıs’ta bilmeyen kimse yok. Herhangi bir savcının gerçekleştirebileceği soruşturmada tüm ilişki ağları ortaya çıkar” diye konuştu.

.