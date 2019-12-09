Tek fark John..!

K-Pet Süper Lig’de Hamitköy Gönyeli arasında oynanan lig mücadelesinde maçı izlemeye gelen taraftar tam 8 gol seyretti. Maçta fark yaratan, dün de 3 gol kaydeden John Ebuka oldu. Takımın en önemli parçası ve sürekli dinmeyen enerjisi attığı gollerle Hamitköy için önemli silah haline geldiği yadsınamaz bir gerçek. Gönyeli savunması onu kontrol edemedi. Takımının 3 puanı kazanmasında büyük katkısı oldu. Takım olarak oyuna iyi başlayıp 20 dakikalık zaman diliminde rakip kalede 3 gol buldular. Devreyi tek farklı skorla galip tamamladılar. İkinci devre sıkıntılı oldu. Hamitköy uzun süre tek farklı skor üstünlüğünü korumak için mücadele etti. Uzatma bölümlerinde Ebuka’nın maçı bitiren golü atmasıyla rahat bir nefes alıp mücedeleyi galip tamamladılar. Gönyeli oyuncuları oyuna çok kötü başladılar. Mücadelenin başında isteksiz ve etkisizdiler. Turan hocamın işler iyi gitmiyordu 19. dakikada oyuncu değişikliği gitti. Savunmada Enes’i oyundan alıp Denis’e görev verdi. Saha içi organizasyonu yeniden şekillendirdi. Başarılı oldu. Devre sonlanırken istedikleri sonuçla tamamlandı. İkinci devre ilk devre gibi olmadı. İyi mücadele yaptılar. Hücumda etkiliydiler maalesef istedikleri beraberlik golünü atamadılar. Bütün riskleri alarak beraberlik golünü bulma düşüncesinde başarısız oldular. Uzatmada kalelerindegördükleri gol sonucunda kaybettiler. Kaleci Kemal benim düşünceme göre kritik müdahalelerde kalesini terk etmede geç kaldı. Futbol hatalar oyunudur. Hata olmazsa gol olmaz. Gönyeli cephesinde Esin Sonay kulübüyle maddi konularda anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle maç kadrosunda yoktu. Bunlar yaşanırken Gönyeli arada takım kadrosuna nasıl yeni oyuncu katacak. Hamitköy evinde hata yapmayarak kazanmayı bildi. Hakemler iyiydi.