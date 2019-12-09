FutbolSpor

Gol düellosu Mandrez’in: 5-3

9 Aralık 2019

Gönyeli’yi konuk eden Hamitköy evinde galip gelerek çok önemli 3 puanın sahibi oldu

JOHN EBUKA HAT-TRICK YAPTI: Süper Lig’de alt sıraları ilgilendiren önemli maçta Gönyeli’yi konuk eden Hamitköy maçı 5-3 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Hamitköy’ün golleri John Ebuka (3) ve Aksel (2)’den gelirken Gönyeli’nin gollerini de Efosa, Sabri ve Eray kaydetti

Yer: Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emine Yarkın, Özal Çağlayan

 

Hamitköy           5 – 3                       Gönyeli

1.Emre Nalbant                               1.Kemal Bağbal

23.Hüseyin Çıdamlı                         10.Sabri Selden

(Dk.87 Mahmut)                             3.İsmet Saçma

4.İbrahim Kaba                                (Dk.62 Denis)

7.Hasan Akkuyu                              4.Eray Osman Halil

8.Ömer Albayrak                             (Dk.67 H. İbrahim)

10.Aksel Kaptanoğlu                      7.Kahraman Dönmez

(Dk.77 Taner)                                   12.İbrahim Öksüzoğ.

11.Eray Vudalı                                  14.Efosa Francıs Ona

14.Mert Ateş                                    17.Tufan Gençay

18.John Ebuka                                  18.Chrıstıan Chukwuka

21.Agit Altan                                     20.Süleyman Aksaç

80.Oladele Oshobe                        38.Enes İbrahim Keser

(Dk.19 Barış)

Goller:

Dk.11 John Ebuka (P)                    Dk.30 Efosa Francis Ona

Dk.17 Aksel Kaptanoğlu                  Dk.45 Sabri Selden

Dk.19 John Ebuka                           Dk.64 Eray Osman Halil

Dk.50 Aksel Kaptanoğlu

Dk.90+4 John Ebuka

 

K-Pet Süper Lig’in 13. haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Hamitköy Gönyeli’yi konuk etti. Karşılaşmayı Hamitköy 5-3 kazandı.

11.dakikada Hamitköy’ün kazandığı penaltı atışını gole çeviren John Ebuka takımını 1-0 öne geçirdi. 17.dakikada Aksel Kaptanoğlu skoru 2-0 yapan golü kaydetti. 19.dakikada John kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. 30.dakikada Efosa farkı 2’ye indirdi. 45.dakikada Sabri ilk yarının skorunu belirledi 3-2.

50.dakikada Aksel 2’nci golünü atarak durumu 4-2 yaptı. 64.dakikada Eray farkı tekrar 1’e indiren golü kaydetti. 90+4.dakikada John kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü atarak skoru belirledi 5-3. Bu skorla Hamitköy puanını 17’ye çıkardı.

 



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