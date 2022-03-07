Tek aday Zorlu Töre 4. oylamada da seçilemedi

Meclis başkanlığı için tek aday olan Zorlu Töre 4. turda da salt çoğunluğa ulaşamadı. Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi.

Meclis başkanlığı için tek aday olan Zorlu Töre 4. turda da salt çoğunluğa ulaşamadı. Meclis oturumuna 10 dakika ara verildi. Töre için 4. turda 24 kabul, 24 ret ve 1 geçersiz oy kullanıldı.

İlk turda yapılan oylamada Töre için, 24 ret, 22 kabul, 1 çekimser oy alırken, 2 oy geçersiz sayılırken ikinci turda 24 kabul, 23 ret, 1 boş ve 1 geçersiz oy ve 3. turda da 24 kabul 23 ret 2 geçersiz oy kullanıldı.

Meclis İç Tüzüğü uyarınca, Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, ayrı ayrı, eş zamanlı seçimle ve gizli oyla yapılıyor. İlk dört oylamada, üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor.

Çekimser oylar oylamada dikkate alınmıyor. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki Meclis Başkanı adayı için beşinci kez oylama yapılacak. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı seçilmiş olacak.