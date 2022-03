6 eğitim sendikasından 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle ortak açıklama

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi’ne (ETUCE) üye 6 eğitim sendikası, hayatın her alanında cinsiyet eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek adımların atılması, gelecek nesillerin eşitlik, demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerleriyle yaşaması için ortak mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

ETUCE’ye üye 6 eğitim sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.

“8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ DAYANIŞMANIN SİMGESİ”

Kadınların iş yerlerinde kendilerine uygulanan ayrımcılığa ve haksızlığa başkaldırmasının üzerinden 165 yıl geçtiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Binlerce kadın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret istemiyle grev yapmış, verilen mücadelede birçok kadın hayatını kaybetmiştir. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ onurlu ve örgütlü mücadelenin, dayanışmanın simgesi olmuştur.”

“PANDEMİYLE BİRLİKTE EŞİTLİK MÜCADELESİ DAHA DA ZOR HALE GELDİ”

Kadınların yıllardır devam eden eşitlik mücadelesinin, pandemiyle birlikte daha da zor hale geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özellikle son iki yılda pandeminin ve kapanmanın etkisiyle derinleşen ekonomik kriz kadınların yükünü ve kadınla erkek arasındaki hep var olan gelir eşitsizliğini artırmıştır. İş yaşamının eve taşınması, çocuk ve yaşlı bakımlarını çoğunlukla kadınların üstlenmesi nedeniyle ev içi yük kat kat artmıştır. Buna paralel olarak kadınların maruz kaldığı ev içi şiddet olayları da artış göstermiştir.”

Bu süre içinde hükümetlerin kadınları güvence altına alacak ve destekleyecek sosyal politikalar oluşturmadığı, kadınlara verilmesi gereken desteğin verilmediği savunulan açıklamada, “yeni normal yaşama” dönmeye hazırlanılan bu dönemde de kadınların, kendilerini bekleyen birçok sorunla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sorunların çözümü için kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almalarının önemli olduğu ve desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Dünya çatışma ve savaşlara sahne olurken, özellikle kadınlar ve çocuklar için yaşamın her geçen gün zorlaştığı ifade edilen açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler hepimizi üzmekte ve korkutmaktadır. Bizler savaşı yaşadık ve sonucu bölünmüş bir ada, bölünmüş yaşamlar oldu” ifadeleri kullanıldı.

“Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE’e üye Kıbrıslı eğitim sendikaları olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde emekçi kadınlarımızın onurlu ve örgütlü mücadelesini selamlıyoruz” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Hayatın her alanında cinsiyet eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek adımların atılması, gelecek nesillerin eşitlik, demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerleriyle yaşaması için ortak mücadelemizin devam edeceğini belirtmekten mutluluk duyuyoruz.”

Açıklamaya imza atan örgütler şöyle:

“KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜ-SEN, OLTEK”