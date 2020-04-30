KıbrısManşet

Tedavi amaçlı yurt dışında bulunup ülkeye dönemeyenler için açıklama

30 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 1 Şubat tarihinden sonra tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giden fakat koronavirüs nedeniyle geri dönemeyenler için izlenecek yol haritasını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında;

‘KKTC Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, daimi adresleri KKTC’de bulunan ve 01.02.2020 tarihinden sonra Tedavi amaçlı veya 1. Derece yakınlarının cenazelerine katılmak nedeniyle Türkiye’ye giderek, Covid-19 Pandemisi sonucu sınır kapılarının kapatılması dolayısıyla ülkeye dönüş yapamayan KKTC vatandaşlarından, dönüş yapmak isteyenlerin aşağıda belirtilmekte olan evraklarla, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki KKTC Temsilcilikleri veya Bakanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

– Dilekçe (verilen bilgilerin doğruluğuna ve karantina koşullarına uyacaklarına dair beyan)

– Kimlik Kartı Fotokopisi

– Sağlık Raporu veya Ölüm Belgesi

– KKTC İkamet Adresi

– Telefon Numarası

 

TÜRKİYE’DEKİ KKTC TEMSİLCİLİKLERİNİN İRTİBAT NUMARALARI:

 

Büyükelçi Kemal Köprülü

Adres: Rabat Sokak No:20 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Türkiye

Tel: 00-90-312-4462920 / 4460185 Faks: 00-90-312-4465238

E-Posta: [email protected] web: ankara.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Seniha Birand Çınar

Adres: Yeni Gelin Sokak, No:4A/1 Balmumcu Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Tel: 00-90-212-2273490 Faks: 00-90-212-2273493

E-Posta: [email protected] web: istanbul.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Zalihe Mendeli

Adres: Atatürk Caddesi, Karadeniz Apt. No: 71/3 Mersin 33010, Türkiye

Tel: 00-90-324-237 2482 / 83 Faks: 0324 2372520

E-Posta: [email protected] web: mersin.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Servet Başaran

Adres: Gaziosmanpaşa Bulvarı, Süreyya Reyent İş Merkezi, No:30, Kat 4/408 Konak-İzmir, Türkiye

Tel: 0232 489 77 89 / 489 49 14 Faks: 0232 489 58 92

E-Posta: [email protected] web: izmir.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Erhan Özkan

Adres: Tepebaşı Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi No 17 Şahinbey Gaziantep

Tel: +90 342 220 1177 Faks:+90 342 220 11 78

E-mail: [email protected] web: gaziantep.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Mustafa K. Beyazbayram

Adres: Güzeloba Mahallesi, Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi E-Blok 142/1 Muratpaşa Antalya / Türkiye

Tel: +90 242 316 30 36 / 90 242 336 30 36

Faks:+90 242 316 30 37

E-mail: [email protected] web: antalya.mfa.gov.ct.tr

 

Başkonsolos Zalihe Erden

Adres: Remzi ve Sevim Canım Apt., Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı 393/4 Ortahisar, Trabzon, Türkiye

Tel: 00-90-462-202 6262 Tel: 00-90-462-202 6363 Faks: 00-90-462-202 6464

E-mail: [email protected] web: trabzon.mfa.gov.ct.t

 

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM

 

Tel: 0392 227 2005/0533 860 1188

Fax: 0392 228 3893

Mail: arş[email protected]’ denildi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak sektörleri açıkladı

Hasan Taçoy 4 Mayıs’ta açılacak sektörleri açıkladı

29 Nisan 2020
Photo of Ataoğlu: Üniversitelerimizin sesine kulak verilmesi gerekmektedir

Ataoğlu: Üniversitelerimizin sesine kulak verilmesi gerekmektedir

29 Nisan 2020
Photo of İşte ilk etapta açılacak olan işletmeler

İşte ilk etapta açılacak olan işletmeler

29 Nisan 2020
Photo of Surlariçi’nde arbede

Surlariçi’nde arbede

29 Nisan 2020
Photo of Güneyde 6 yeni vaka

Güneyde 6 yeni vaka

29 Nisan 2020
Photo of  Pilli: Toplam 1176 test yapıldı

 Pilli: Toplam 1176 test yapıldı

29 Nisan 2020
Photo of Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

29 Nisan 2020
Photo of Pazar günleri sokağa çıkma yasağı geliyor

Pazar günleri sokağa çıkma yasağı geliyor

29 Nisan 2020
Photo of Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor

Gönyeli Belediyesi 4 Mayıs’ta temel hizmetlerini açıyor

29 Nisan 2020
Photo of DEV-İŞ: Kısmi mesai kararnamesi kabul edilemez

DEV-İŞ: Kısmi mesai kararnamesi kabul edilemez

29 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı