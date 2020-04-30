Sucuoğlu: Her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete sahip olması en büyük arzumuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Faiz Sucuoğlu ” 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şu şekilde:

” Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago kentinde 1886’da, 8 saatlik işgünü için başlatılan mücadelenin yıldönümü olan. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birliğinin, dayanışmasının, mücadelesinin ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularla tebrik ediyorum.

Güçlü ve başarılı bir toplum hedefine ancak, işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve çalışan haklarına saygı gösteren, daha özgür, daha adil, daha katılımcı bir anlayış ve bu anlayış temelinde şekillenen bir çalışma hayatı ile ulaşabiliriz. Her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en büyük arzumuzdur.

Bakanlığımızın yerel işgücü istihdamının arttırılması, özellikle özel sektörde genç ve kadın istihdamının desteklenmesi ve çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde yaptığı çalışmalar, içinden geçtiğimiz bu zor dönem şartlarının normalleşmeye başlamasıyla kaldığı yerden devam edecektir.

Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına emek veren tüm çalışanlarımızın hak ettiği şartlarda, alın terinin karşılığını aldığı, huzur ve mutlulukla çalıştığı ve yaşadığı günler dileğiyle; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. ‘’