Küme düşürerek tescil, hak yer!

Ülkemizde en çok merak edilen şey futbolu ne olacağıdır. 16 Mart, 17 Mart, 18 Mart, 20 Mart, 28 Mart, 3 Nisan tarihlerinde futbolun nasıl şekillenebileceği konusunda yorumlar yaptım. 16 Mart tarihinde play-off, play-out kaldırılarak kalan 8 maç oynatılabilir demiştim. Bu öneriyi yazarken futbol liglerinin Nisan ayına kadar durması öngörüsü ile yazmıştım.

17 Mart’ta ise ikinci önerimi yapmıştım. Ve orda da ligin direk play-offlar ile devam etmesini önermiştim. Play-offa ilk 5 veya 6 takım, play-outa da son sıradaki takımlar dahil son 6 takım alınabilir demiştim. Tüm bunlar statü değişikliği ile yapılabilirdi.

Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu son ana kadar liglerin kalan maçlarının oynatılması ve kimsenin hakkının yenmeden sezonun tamamlanması için şartlarını zorladı.

Ancak Bakanlar Kurulu’nun dünkü açıklaması ile spor yasağının, antrenmanlar dahil mevcut haliyle 15 Mayıs’a kadar uzatılması sonrası alternatifler masaya yatırıldı.

Hasan Sertoğlu’na yakın insanlar artık “tescil” alternatiflerini yüksek sesle konuşmaya başladı. Kulüp başkanları, teknik adamlar telefonlarla aranarak nabız yoklamalar başladı bugün.

Bu noktadan sonra federasyonun nasıl bir karar vereceğini kendisi belirlemesi gerek. Kararı kulüplere bırakırsa herkes kendini kurtardığı şekilde yorum yapacak.

Bu konudaki şahsi düşüncemi yazmak isterim.

Özellikle 1.Lig’de Türkiyeli oyuncuları ülkesine giden takımlar var. 55 gündür hareketsiz oturan oyuncuların yeniden yüzde 100 performans ulaşması asla mümkün olmayacaktır artık. Play-off, play-outlarda puanlar yarıya düşürülmesi durumunda, “Süper Lig’e çıktı” hatta “şampiyon” gözüyle bakılan Mesarya bile 1 maç kaybetmesi halinde şampiyonluğu tehlikeye girecek.

Süper Lig’de mesela küme düşme hattına bakalım. Kalan 8 maç oynansa Düzkaya ve Çetinkaya kümede kalma şansına ulaşabilir bence. Play-out oynasalar mesela ligde tutunabilirler.

Hasan Sertoğlu bir programda yaptığı açıklamada 3-5 gün önceydi, “tescili şu anda düşünmem. Ama tescil olacaksa ilk 3 çıkacak son 3 düşecek” düşüncesinde olduğunu açıkça beyan etmişti.

Bana göre bu aşamadan sonra son 3ü direk küme düşürmek hakkaniyetli bir karar olmayacaktır. Çünkü maçlar oynansa ligde kalma şansı olan takımlar küme düşürülecektir.

Bu yüzde tescil yapılacaksa küme düşmenin kaldırılması gerekir.

1.Lig’den 4 takım mesela Süper Lig’e alınacak. Şampiyonlara kupaları verilip şampiyon ilan edilecek. Sezon bu şekilde tescillenecek. Gelecek sezon da Süper Ligde 20 takım 10’arlı 2 gruba ayrılacak. Kulüpler hangi grupta olacağı kendi çekecekleri kuralarla kendileri belirleyecek.

10’arlı 2 grupta ilk 3 takımlar 6 takımlı şampiyonluk grubuna, son 5 takımlar da kümede kalma mücadelesi içine alınmalı. Her iki gruptan son 5’er takımın olacağı 10 takımdan 6sı da küme düşecek.

Kendi fikrim bu yöndedir. Mesela. Federasyon kulüplerle bu istişareye başlamalı ve yeni statüyü belirlemelidir bence.