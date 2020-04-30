Rogers: Yeni normale alışıp kurallara uymaya devam edersek süreç başarılı sonuçlanır

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, dünyayı sarsan Kovid-19 salgınıyla beraber “yeni normal”e alışmanın mecburi olduğunu söyledi.

Rogers yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya yeni yeni nasıl mücadele edeceğini öğreniyor. Her gün farklı tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler alıyoruz, testlerle ilgili bilgiler alıyoruz. Tüm dünya olarak bu salgını yaşarken her yeni günde öğrenmeye de devam ediyoruz. Unutmamamız gerekir ki; sadece ülkemizde değil, birçok ülkede tekrar iş yerlerinin açılmasının konuşulduğu bu dönemde, belki bazı iş yerleri açılacak ve ekonomik çarklar dönmeye başlayacak ama bunu yaparken yeni bir normalle yaşamaya başlayacağımızı göz ardı etmememiz gerekiyor…” ifadelerine yer verdi.

Son 50 günde alışılan temel hijyen kurallarının iş hayatı yeniden başlayınca da devam ettirilmesi gerektiğini kaydeden Rogers, “İş yerlerinde, başka kişilerle etkileşime girdiğimiz noktalarda mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bunu yaparsak, geçirdiğimiz 50 gündeki başarıyla bu süreci tamamlayabiliriz. Bunu yaparken rehavete kapılmamak çok önemli.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin diğer ülkelere nazaran süreci erken önlemler alarak iyi yönettiğini kaydeden Rogers, sağlık altyapısının güçlü olmadığının bilinen bir gerçek olduğunu, Lefkoşa’daki devlet hastanesinin çok yakın zamanda bir yangın geçirmiş olmasının da tüm sağlıkçıların endişe duymasına neden olan bir durum olduğunu kaydetti.

Rogers, hükümetin doğru şekilde yönettiği süreç sonrası, en başa dönülmemesi adına sağlık altyapısını da güçlendirerek, kontrollü bir biçimde açılım yapması gerektiğini ifade etti.

“Dünya Sağlık Örgütü, korona irüse bağışıklık kazanıldığını gösteren antikorların pozitif olmasının yeniden bu virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmediğini, bu konuya dair net bir bilgi olmadığını söylüyor” bilgisini paylaşan Rogers, bu virüsü yendikten sonra tekrar bulaşmayacağına dair bir verinin olmadığını belirtti.

“Test konusu çok önemli” diyen Rogers, iki farklı tür olduğunu anlattı. PCR testlerinin bir kişinin aktif olarak hasta olup olmadığını tespit edebildiğini, hızlı testlerin ise kişinin hastalığı geçirdiğinde ürettiği antikorları tespit ettiğini belirten Rogers, Kovid-19 virüsünü alan bir kişinin önce kuluçka döneminden geçtiğini, sonrasında semptom gösterdiğini aktardı. Vücudun bağışıklık sistemi devreye girdikten sonra antikorların üretiminin başladığını ifade eden Rogers, o nedenle hastalığın başında olan kişilerin hızlı testlerle belirlenemediğini belirtti.

Rogers, şöyle devam etti:

“Hızlı testlerle hastalığın ilk evresindeki kişileri kaçırabiliyoruz. Yeniden açılmanın başlayacağı bu süreçte bu nokta önemli olacak. Hızlı test sonucu negatif olan kişilerin rehavete kapılmaması ve kişisel önlemleri elden bırakmaması gerekmektedir. Doğru kişilere doğru zamanda doğru testleri yapmak önemlidir. Yeniden açılımın başlayacağı bu süreçte hastalık belirtisi gösteren kişilerin sağlık merkezlerine başvurması, bu kişilere PCR testi yapılması ve izole edilmesi önemli olacaktır…

Hızlı antikor testlerine baktığımızda, bu süreçte çabucak piyasaya sürülmüş birçok hızlı antikor testi var ve bunların hepsinin güvenilir olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla ülkemizde yapılan hızlı test sonuçlarının da dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Yakın zamanda uluslararası kabul görmüş firmaların piyasaya sürmesi beklenen güvenilirliği yüksek, eliza yöntemi ile çalışan antikor testleri var ve Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli bu testlerin satın alınması için girişimde bulunulduğunu söyledi, bu ileride toplum bağışıklığını ölçmek için önemli olacak.”