TED Okulları 32 bin öğrencisiyle iklim için yine grevde

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji kampüs alanı içinde yer alacak, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte katılacağı okul boykot eylemi 20 Eylül Cuma saat 10.30 da başlayacak.

“ya sıfır karbon ya sıfır gelecek ” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecekler.

Grev sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #sıfırgelecek #climatestrike #september20 #20eylül #seniniklimin #actnow hashtagleriyle de takip edilebilecek.