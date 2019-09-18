EğitimYaşam

TED Okulları 32 bin öğrencisiyle iklim için yine grevde

“Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek”

18 Eylül 2019

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji kampüs alanı içinde yer alacak, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte katılacağı okul boykot eylemi 20 Eylül Cuma saat 10.30 da başlayacak.

“ya sıfır karbon ya sıfır gelecek ” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecekler.

Grev sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #sıfırgelecek #climatestrike #september20 #20eylül #seniniklimin #actnow hashtagleriyle de takip edilebilecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Eski DSÖ çalışanından uyarı: 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir

18 Eylül 2019

Manavoğlu: İhtiyat sandığı fonundan fikir çatışması

18 Eylül 2019

Akıncı: Çağdaş eğitim kavramı, betondan ibaret değil

18 Eylül 2019

Kuir Kıbrıs Derneği “HAYAT!” Projesi Açılış Etkinliği ve Sergisine Davet

18 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı