ENİ ve TOTAL ile 7. parsel için imzalar atıldı

İtalyan ENİ ve Fransız TOTAL şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumla, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan 7’nci parsel için imzaların atıldığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, müdahil tarafların bugün, sözde Rum MEB’inde bulunan 7’nci parsel için, İtalyan-Fransız şirketler grubunun ruhsatlandırılmasını imzaladıklarını bildirdi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in söz konusu şirketlerin yetkilileriyle bugün bir görüşme yaptığı ve görüşmede 7’nci parselden istifade edilmesiyle ilgili anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatların imzalandığını da kaydeden Rum haber kaynakları, Enerji Bakanı Lakkotripis’in yaptığı açıklamada, bugün atılan imzaların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programında çok önemli bir gelişme teşkil ettiğini söylediğini” de aktardı.

Lakkotripis, buna paralel olarak, “Kalipso” yatağının 7’nci parselin içerisine kadar uzandığına dair belirtiler bulunduğunu da ifade etti.

Amacın Eni ve Total şirketlerinin ruhsat sahibi oldukları parsellerde 6’ya kadar sondaj yapılması olduğunu da belirten Lakkotripis, önümüzdeki iyi yıl içerisinde de toplam 9’a kadar sondaj yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Yeni araştırma programının ne zaman başlayacağı sorusuna karşılık ise Lakkotripis, bunun şu an şirketlerle görüşülmekte olan bir şey olduğunu dile getirdi.