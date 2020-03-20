Kıbrıs

TDP’li gençler belediye çalışanlarının yerine gönüllü olarak çalışacak

20 Mart 2020

TDP Gençlik Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda “Bizler mevcut salgının en az risk grubu olan gençler olarak “Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ve Halk Sağlığı Birimi” çalışanlarının evlerine gitmesi ve bizlerin gençler olarak, ihtiyaçlı kapılara götürülmesi gereken levazımlıkların ulaşımı için GÖNÜLLÜ olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz Tüm genç arkadaşlarımıza duyurumuzdur” dedi.

Gençlik örgütünün yaptığı paylaşım şöyle; “Bizler mevcut salgının en az risk grubu olan gençler olarak “Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ve Halk Sağlığı Birimi” çalışanlarının evlerine gitmesi ve bizlerin gençler olarak, ihtiyaçlı kapılara götürülmesi gereken levazımlıkların ulaşımı için GÖNÜLLÜ olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. GÖNÜLLÜ olmak isteyen arkadaşlar sayfamıza mesaj veya bu postun altına yazarak gönüllü olabilirler. İhtiyaçlı olan vatandaşlarımız ise aşağıdaki bilgiler aracılığı ile belediyeye talepte bulunabilirler. Bu süreci birliktelikle, dayanışarak beraber atlatacağız. Yarın saat 10:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Bina’da buluşmak üzere #EldenNeGelirse #GüzelOlacak Not: LTB tarafından Maske, Eldiven ve Steril Kıyafetler gönüllülere temin edilecektir.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

Kıbrıslı Rum poliste COVID- 19 çıktı

20 Mart 2020
Photo of Baybars: Bu zor günleri atlatacağımızdan hiç şüphem yok

Baybars: Bu zor günleri atlatacağımızdan hiç şüphem yok

20 Mart 2020
Photo of Akıncı: Belediyelerin 65 yaş ve üzeri bireylerimize yönelik başlattığı organizasyon tam da yapılması gerekendir

Akıncı: Belediyelerin 65 yaş ve üzeri bireylerimize yönelik başlattığı organizasyon tam da yapılması gerekendir

20 Mart 2020
Photo of Gıda denetim sonuçları açıkladı

Gıda denetim sonuçları açıkladı

20 Mart 2020
Photo of Pilli: Sosyal medyadaki yalan haberlere savaş açtık

Pilli: Sosyal medyadaki yalan haberlere savaş açtık

20 Mart 2020
Photo of Tatar: Adaletli bir ekonomik paket hazırlıyoruz

Tatar: Adaletli bir ekonomik paket hazırlıyoruz

20 Mart 2020
Photo of Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

Atakan’dan görevinin başındaki personele teşekkür

20 Mart 2020
Photo of TELSİM’den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

TELSİM’den çok güzel hareket: #EVDEKAL KKTC

20 Mart 2020
Photo of Cimnastik sporuna yeni renk

Cimnastik sporuna yeni renk

20 Mart 2020
Photo of Anılarda sıla özlemi…

Anılarda sıla özlemi…

20 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı