TDP’li gençler belediye çalışanlarının yerine gönüllü olarak çalışacak

TDP Gençlik Örgütü sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda “Bizler mevcut salgının en az risk grubu olan gençler olarak “Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ve Halk Sağlığı Birimi” çalışanlarının evlerine gitmesi ve bizlerin gençler olarak, ihtiyaçlı kapılara götürülmesi gereken levazımlıkların ulaşımı için GÖNÜLLÜ olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz Tüm genç arkadaşlarımıza duyurumuzdur” dedi.

Gençlik örgütünün yaptığı paylaşım şöyle; “Bizler mevcut salgının en az risk grubu olan gençler olarak “Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ve Halk Sağlığı Birimi” çalışanlarının evlerine gitmesi ve bizlerin gençler olarak, ihtiyaçlı kapılara götürülmesi gereken levazımlıkların ulaşımı için GÖNÜLLÜ olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. GÖNÜLLÜ olmak isteyen arkadaşlar sayfamıza mesaj veya bu postun altına yazarak gönüllü olabilirler. İhtiyaçlı olan vatandaşlarımız ise aşağıdaki bilgiler aracılığı ile belediyeye talepte bulunabilirler. Bu süreci birliktelikle, dayanışarak beraber atlatacağız. Yarın saat 10:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Bina’da buluşmak üzere #EldenNeGelirse #GüzelOlacak Not: LTB tarafından Maske, Eldiven ve Steril Kıyafetler gönüllülere temin edilecektir.”