Taçoy: Ekonomik paket çalışmaları Başbakan Tatar başkanlığında sürüyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, korona virüsle mücadele dolayısı ile ülke ekonomisinde ortaya çıkan sıkıntıların aşılması için başlatılan ekonomik paket hazırlama çalışmalarının halen Başbakan Ersin Tatar başkanlığında sürdürüldüğünü söyledi.

Taçoy, BRT’ye yaptığı açıklamada, programla ilgili çalışmaların tüm kesimlerin ve ilgili bürokratların katkısı ile hazırlanacağını ve kapsamlı, bütünlüklü bir çalışma olacağını vurguladı.

Hasan Taçoy sözlerine söyle devam etti:

“Sayın Başbakan başkanlığındaki çalışmalar hafta sonunda da devam edecek. Belli bir noktaya geldik ama henüz çalışmaları tamamlamış değiliz. Yapılan çalışmaları Meclis’te temsil edilen partilerimizin yetkilileri, sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşları ile de değerlendirdikten sonra sonuçlandıracağız. Bu çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz da ekonomiyi koruma ve sıkıntıları aşma amaçlı paketimiz Sayın Başbakanımız tarafından açıklanarak halkımızla paylaşılacaktır.”