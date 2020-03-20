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Polis salgına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor

20 Mart 2020

Polis Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu tarafından alınan birtakım kararlara uyulup uyulmadığını kontrol amacıyla bölgelerdeki polis devriye ve kontrolleri artırdığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün gerçekleştirilen denetimlerde, Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy camilerinde toplu ibadet için toplanan kalabalık uyarılarak dağıtıldı.

Gönyeli Baraj bölgesinde yaklaşık 100 kadar kişinin piknik yaptığı tespit edilmiş ve Gönyeli Belediyesi zabıtaları ve polisin işbirliğiyle söz konusu şahısların dağılmaları sağlandı.

Kanlıköy Barajı çevresinde balık tutan 30 kadar kişi de uyarılarak dağıtıldı.

Açıklamanın sonunda, “Geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde halkımızın  alınan kararlara titizlikle uymaları gerektiğini ve hafta sonunu fırsat bilerek bu tür girişimlerde bulunmamalarını bir kez daha hatırlatırız” uyarısı yapıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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