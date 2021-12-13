TDP’de Girne İlçesi 1.sıra adayı Evrim Benzetsel oldu

Siyaset Bilimci, TDP MYK üyesi Evrim Benzetsel , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Toplumcu Demokrasi Partisi üyelerinin iradesi ile Girne İlçesi 1. Sıradan toplumun sesi olmaya adayım” dedi. Benzetsel’in paylaşımı şöyle:

“Çocuk denecek yaşta, kendi irademizle kapısından içeri girdiğimiz partimizde Sosyal Demokrat değerler ve Toplumsal Çıkarlar ile yoğrulan siyasi görüşümüzü belki de bir adım öteye götürmek için daha başka mecralarda da çalışmalar yapma şansı doğdu.

Umudumuzu kaybetmeden mücadele ettiğimiz yurdumuzda, toplumun sesi olmak ve kapısından içeri çocuk yaşta girdiğimiz bu siyasi yapıda, inandığımız değerleri savunmak için her zaman hazır olmayı öğrendik.

Toplumcu Demokrasi Partisi üyelerinin iradesi ile Girne İlçesi 1. Sıradan toplumun sesi olmaya adayım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da toplumsal menfaatleri en önde tutmaya, dayanışma ruhuyla özgürlük ve adalet için çalışmaya devam edeceğiz.”