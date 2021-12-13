Gürkut: Toplumsal ve bireysel korunma tedbirlerini uygulamaya devam etmeliyiz

Ayrıca aşı merkezlerinin çalışma saatleri ve hangi merkezde hangi aşının uygulandığına dair Bakanlık tarafından yapılan duyurular aşağıdadır.

8 Aralık 2021 tarihinde The New England Journal of Medicine’de yayınlanan ve 843 bin 208 kişinin katıldığı bir çalışmanın sonuçlarına göre daha önce 2 doz Biontech Pfizer aşısı olmuş kişilerden hatırlatma dozu (3. doz=booster) yapılanların şu anda ülkemizde de baskın varyant olan Delta varyanta karşı korunmaya devam ettiği ve COVID-19 nedeni ile ölüm oranlarının %90 azaldığı bildirilmiştir.

Eksik aşılarımızı tamamlamamız önemlidir.

Toplumsal ve bireysel korunma tedbirlerini uygulamaya devam ederek en güvenli durum olan virüsle hiç temas etmemeye özen göstermemiz ise hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumanın yöntemi ve toplumsal sorumluluğumuzdur.”