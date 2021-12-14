Döviz kurları güne yükselişle başladı. Güne 13.83 seviyelerinden başlayan Dolar şu sıralarda 14.19 liradan işlem görürken Euro 16.05 liradan Sterlin ise 18.83 liradan değer buluyor.
Dolar
Güne 13,8321 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:25 itibarıyla %2,59 artışla 14,1915 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,6546, en yüksek 14,6348 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8331 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,1915 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 15,6244 ile başlayan Euro kuru, saat 09:26 itibarıyla %2,87 artışla 16,0653 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4225, en yüksek 16,4927 seviyelerini gören Euro, günü 15,6193 seviyesinde kapattı. Euro, 15.11.2021 tarihinde 11,4087 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 16,4927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,0653 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Sterlin
Güne 18,2930 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:25 itibarıyla %3,01 artışla 18,8307 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1163, en yüksek 19,4416 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,2827 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 15.11.2021 tarihinde 13,3775 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 19,4416 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 18,8307 TL‘ye karşılık gelmektedir.