Döviz kurları güne yükselişle başladı. Güne 13.83 seviyelerinden başlayan Dolar şu sıralarda 14.19 liradan işlem görürken Euro 16.05 liradan Sterlin ise 18.83 liradan değer buluyor.

Dolar

Güne 13,8321 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:25 itibarıyla %2,59 artışla 14,1915 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,6546, en yüksek 14,6348 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8331 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,1915 TL‘ye karşılık gelmektedir.