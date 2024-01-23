TDP Gazimağusa İlçe Başkanı Balcı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa İlçe Kongresi, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi ve TDP Genel Başkan adaylığı açıklanan Zeki Çeler’in katılımıyla yapıldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede Ece Balcı yeniden Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı Kongre’de yaptığı konuşmada, Mağusa örgütünün son dönemdeki çalışmalarının örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu, Mağusa’daki bu ekip ruhu ve yoldaşlık anlayışının Lefkoşa’da kendilerini motive ettiğini söyledi.

Mine Atlı, “Gerek Memleket gazetesi gerek sivil toplumla iş birliğiniz gerek ekibe yeni insanlar, gençler katmanız hepimize örnek oldu. TDP’li olmak budur. Daha iyi bir Kıbrıs mücadelesi vermek isteyen herkes bu güvercin altında buluşmuştur, buluşacaktır” dedi.

Zeki Çeler de “Delilik Aynı Şeyi Tekrar Tekrar Yapıp Farklı Sonuçlar Beklemektir” sözüne atıfta bulunarak “Biz bunu kıracağız. Söylemlerimizi ve siyasetimizi genişleteceğiz. Geçtiğimiz gün katıldığım bir gençlik toplantısında gençler ‘kendimizi bu ülkede yok oluyor hissediyoruz, kök salacak hedefimiz kalmadı, ekonomik gücümüz yok, ev-iş sahibi olamıyoruz, göç etmek zorunda kalıyoruz’ dediler. İşte bunu değiştirmenin zamanıdır artık” şeklinde devam etti.

Partiyi büyülteceklerini kaydeden Çeler, “Meclis’te toplumun gerçek anlamda temsil edilmesinin fırsatını yaratacağız” dedi.

Yeniden TDP Mağusa İlçe Örgütü Başkanı seçilen Ece Balcı da yeni dönemde çalışmalarını ve örgütlenme faaliyetlerini arttıracaklarını söyledi.

TDP Genel Sekreter Ersen Sururi de son bir senede TDP-TKP birleşmesinin kendilerine ve partiye güzel bir ivme kazandırdığını ve ilçelerde de iyi bir bütünleşme sağlandığını belirtti. Sururi, “Bizi en çok yıpratan şey, dışardan gelen eleştiri ve tepkiler değildi, bizim kendi içimizdeki meselelerdi. Bütünleşme ile birlikte bunları aştık ve hemen ardından kucağımızda bir yerel seçim bulduk. (Belediye seçimlerinde) Lefkoşa’daki başarı, Çeler’in Girne’de aldığı yüksek oy oranı bizler için çok umut vericidir. Partimiz büyüyerek yoluna devam edecektir” dedi.

Mağusa İlçe Yönetim Kurulu’nda Ece Balcı (Başkan), Hüseyin Tuğcan, Emir Genç, Erfan Arefi, Mahir Demir, Fatoş Gül, Asiye Beyaz, Üzeyir Köstü, Ceyda Püsküllü görev yapacak. Denetleme Kurulu ise Dündar Almulla, Hüseyin Gül ve Seyit Soydan Cambazoğlu’ndan oluşuyor.