Limasol’da cebinde bomba ile yakalandı

Limasol’un merkezinde cebinde bomba ile gezen 40 yaşındaki kişinin tutuklandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Limasol’un merkezinde devriye gezen polislerin, kontrol için durdurduğu bu kişinin kullandığı araçta, yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki kişinin de hırsızlık suçundan arandığını tespit ettiğini yazdı.

Polisin, 31 yaşındaki kişiyi tutuklamakla birlikte araçta av tüfeğine ait fişekler ile bir plastik kutu içerisinde barut tespit ettiğini yazan gazete, 40 yaşındaki kişinin üzerinde ise yaptığı aramada el yapımı bomba bulduğunu belirtti.

Habere göre, her iki kişi de polis tarafından tutuklandı.