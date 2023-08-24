TCMB Faiz kararı sonrası döviz kurlarında düşüş yüzde 5’i aştı

Türkiye’de piyasalar, bugün açıklanan faiz kararının ardından sert bir hareketlilik ile karşı karşıya kaldı. Buna göre faiz kararının ardından döviz kurları ve emtialarda tarihi kayıplar oluştu.

Piyasaları derinden etkileyen gelişme ise TCMB’nin 250 baz puanlık artış beklentilerine karşı 750 baz puan ile şahin bir faiz kararı alması oldu.

Haziran ve temmuz toplantılarında piyasa tahminlerinin altında faiz kararına imza atan TCMB’nin bu şahin kararı ise ekonomistlerden de övgü topladı.

Öte yandan kararın ardından dolar, euro, sterlin ve gram altın fiyatlarında tarihi kayıplar görüldü. İşte piyasalardaki son durum..

Dolar kuru 25,25 liraya geriledi

Uzun bir süre 27 lira bandından yatay bir seyir izleyen dolar kuru, hafta başından bu yana 27,20 seviyesinin yakınlarında işlem görüyordu. Ancak kur, Merkez Bankası’nın kararının ardından 26 Haziran’dan bu yana ilk kez 25,25 seviyesini gördü ve saat 16.15 itibarıyla 25,87 seviyesinden fiyatlandı.

Euro kuru 28 liraya geriledi

Haftaya 30 lira olan psikolojik sınırının altında başlayan ve ara ara bu sınırı aşmayı deneyen euro kuru ise karar öncesi 29,60 seviyelerinden işlem görürken, an itibarıyla %4,84 düşüşle 28,09 seviyesinden fiyatlanıyor.

Son düşüş ile birlikte euro haftalık bazda da %4,62 değer kaybı yaşamış bulunuyor.

Kapalıçarşı’da da rüzgar tersine döndü

Lira, majör para birimleri karşısında en büyük kazançlarından birini elde ederken, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle gram altın da sert bir kayıp yaşıyor.

Buna göre altının gram fiyatı bugün 1680 liranın üzerine çıktıktan sonra kararla birlikte 23 Haziran’dan bu yana ilk kez 1554,21 TL’yi gördü ve şu sıralarda 1579,40 TL seviyesinden işlem görüyor.

Böylelikle tabela kurunda günlük kayıp yüzde 6’ya yaklaşırken, Kapalıçarşı’da da kayıplar %5’e yakın seyrediyor.

Buna göre, Kapalıçarşı’da gram altın 1672 lira, çeyrek altın 2734 lira, Cumhuriyet altını ise 11133 lira seviyesinden satılıyor.