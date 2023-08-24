Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, CTP ve 2 bağımsız milletvekilinin talebiyle bugün olağanüstü toplandı. “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar”ın konuşulması amacıyla talep edilen 5. olağanüstü genel kuruluda ilk olarak Bakanlar Kurulu’ndaki değişiklikler bilgiye sunuldu.

Bilgiye sunuşların ardından görüşülmesine geçilen “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar” konusuyla ilgili ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

Erhürman, kabine değişikliğinin okunmasının bile 20 dakika sürdüğünü belirterek, bu durumun da ilk günden hükümetin dilinden düşürmediği istikrara güzel bir örnek olduğunu kaydetti.

Bu değişikliklerin vatandaşın menfaatine yapıldığına kimsenin inanmadığını savunan Erhürman, “Bakan olmayan kaç kişi kaldı? Bu döngü ne zaman tamamlanacak” dedi. Erhürman, kendilerinin tam da bu nedenlerle olağanüstü toplantı çağrısı yaptığını kaydederek, “Ancak arada geçen sürede evlere şenlik bir Pile olayı yaşandı” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman, Pile’de bu yolun ihtiyaç olduğunu, BM’nin de çözüm arayışlarını geçiştirdiğini ancak haklı olunan bu konuda yapılanlardan dolayı BM Güvenlik Konseyi’nin “saldırı yapıldığı” tespitinde bulunduğu basın açıklaması yapmasına sebep olunduğunu vurguladı.

Hükümetin “yeni politikamızı dünya kabul etmeye, tanımaya başlıyor” söylemleri yaptığını ancak söz konusu ülkelerin bu BM açıklamasının tarafı olduğuna işaret eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin ilk kez “saldırı” ve “ihlal” gibi ithamlara maruz kaldığını söyledi.