Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bağımsızlık Yolu heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre kabulde, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi Yasa Önerisi Taslağı” Özdenefe’ye takdim edildi.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Umut Ersoy, parti olarak elektrik kesintileri ve vatandaşın ödediği yüksek rakamların ana nedeninin kamu-özel ortaklığı modeli olduğunu söyleyerek, hazırladıkları öneri ile enerji arz güvenliğinin günümüz koşullara uygun sağlanabileceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, yasa önerisini milletvekillerinin bilgisine getireceğini söyleyerek, elektrik sorununun uzun bir süredir ülkenin gündeminde en önemli sıkıntı olarak durduğunu kaydetti. Özdenefe, enerji politikası oluşturulmadan ve enerji stratejik eylem planı hazırlanmadan, bu alanda atılan adımların, yapılan sözleşmelerin toplumu zarara uğrattığını belirtti.

Özdenefe, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yatırım imkanının arttırılması başta olmak üzere yeşil enerjinin kullanımının çoğalması noktasında yapılacak bütün çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kabulde Bağımsızlık Yolu Üyesi Av. Cansu Nazlı da yer aldı.