Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre ; bugün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ayla DERELİKÖYLÜ (K-74) yönetimindeki RA 421 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy – İkidere Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaçlara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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