Kaza Tapu Amirliklerinde randevu sistemi, 1 Eylül’den itibaren kaldırılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kaza Tapu Amirliklerinde randevu sistemi, 1 Eylül’den itibaren kaldırılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Kaza Tapu Amirliklerinde yapılan işlemlerde randevu sisteminin 1 Eylül’den itibaren kaldırılacağı, vatandaşların randevu almadan işlemlerini yapabilecekleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı Kaza Tapu Amirliklerinde yapılan işlemlerde değişikliğe gidildiği duyuruldu.


Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu konuya ilişkin açıklamasında “vatandaşların işlerini rahatlatmak adına randevu sisteminin kalktığını, artık vatandaşların beklemek zorunda kalmayacaklarını” belirtti.

Alioğlu, “pandemi dönemi başlatılan işlemlerin sağlık açısından daha güvenli yapılabilmesi için hayata geçirilen ve günümüze kadar uygulanan randevu sisteminin, işleyişi rahatlatmak adına 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren son bulacağını ve vatandaşların Kaza Tapu Amirliklerindeki işlemlerini randevu almadan yürütebileceklerini” duyurdu.

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Tags:Tapu Amirlikleri randevu
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