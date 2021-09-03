TC MSB: Tehlike büyüyor!

İHA’lar KKTC’ye yönlendirildi

TC Milli Savunma Bakanlığı, KKTC’nin talebi üzerine İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yapılan açıklamada ”Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir.” denildi.