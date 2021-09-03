Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, Akçay köyüne çocuk oyun parkı!

Güzelyurt Belediyesine bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde mevcutta yer alan Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı düzenlendi. İçerisinde yer alan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Çocuk Oyun Parkı”nın ise yapımı tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’ye ziyarette bulunarak iş birliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan çocuk oyun parkını yerinde inceledi. Küçüközdemir ile Dereliköylü muhtarlığın yapmış olduğu birçok proje hakkında görüşerek, değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ve Selin Cansunar Üresin yer aldı.

“Çok yönlü bir park oluyor, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür ediyoruz”

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ziyaret esnasında gerçekleştirdiği açıklamasında, parkın çok kısa zaman sonra tamamlanacağını söyledi. Parkın çok yönlü olduğunu vurgulayan Dereliköylü, park içerisinde mini hayvanat bahçesinden, engelsiz yaşam için özel tasarlanmış oyun alanlarına kadar birçok farklı alanın ve ekipmanın olduğuna dikkati çekti. Bu parkın köy halkı için bir nevi eğlence merkezi olacağına işaret eden Dereliköylü, Akçay halkının güzel şartlarda bir parka sahip olmaları için ellerinden geleni yaptıklarına vurgu yaparak, oyun parkı yapımı için destek veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’e de gönülden teşekkür etti.

“Muhtarlığın çabalarıyla oluşturulan bu güzel parkın Akçay köyüne hayırlı olmasını diliyorum”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de ziyareti esnasında gerçekleştirdiği konuşmasında, parkın ilk hali ile şu anki durumu arasında büyük bir fark olduğunu dile getirerek Akçay Muhtarı ve ekibi tebrik etti. Parkın bölge halkına hayırlı olması dileklerini ileten Küçüközdemir, içerisinde çocuklarımızın yer aldığı projelerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.