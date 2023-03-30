TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkede bulunacağı sure içinde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek, heyetler arası toplantılara katılacak.

Başbakan Ünal Üstel, katıldığı bir programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın KKTC’de bulunacağı süre içinde iki ülke arasındaki mali iş birliği protokolün de yenileneceğini söyledi.

Oktay’ın ziyaretiyle ilgili detayların gün içinde Başbakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.