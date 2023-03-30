El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısını protesto edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısını protesto edecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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El-Sen eylem

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülecek olması nedeniyle yarın saat 10.00’da Meclis önünde eylem yapacak.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısı görüşülürken, El-Sen Yönetim Kurulu olarak Meclis önünde eylem düzenleyeceklerini belirtti.


-Süresiz grev uyarısı

Kamu İhale (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın komiteden geçmesi halinde aynı anda, daha önce açıkladıkları gibi tüm bölgelerde süresiz greve gideceklerini yineleyen Cesurer, “Bu süreçte Aksa’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açmaya çalışanlar yaşanacak olanların sorumlusu olacaktır” dedi.

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