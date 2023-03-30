Kıbrıslı Rumların en büyük endişesi kaçak göç

AB İstatistik Enstitüsü verileri, Kıbrıslı Rumların en büyük endişesinin kaçak mülteci göçü olduğunu ortaya koydu.

Alithia ve diğer gazeteler, Euorbarometre verilerine göre Kıbrıslı Rumların yüzde 52’sinin kaçak mülteci göçünden endişe ettiklerini ortaya koyduğunu yazdılar.

Habere göre Kıbrıslı Rumların yüzde 46’sı hayat pahalılığı ve enflasyon, yüzde 32’si ise ekonomik durumdan duydukları endişeyi dile getirirken, yüzde 58’lik bir kesim ise “ülkede işlerin doğru gitmediği” görüşünü ortaya koydu.

Gazete, katılımcıların yüzde 68’inin ise kişisel hayatlarında “işlerin yolunda gittiğini” söylediklerini de aktardı.