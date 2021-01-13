KıbrısManşetSosyal MedyaTürkiye

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Raif Denktaş’ı andı

13 Ocak 2021
erdoğan rauf denktaş



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 9’uncu yılında yad etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş’ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey’i rahmetle yad ediyorum…”







Etiketler
13 Ocak 2021


Başa dön tuşu