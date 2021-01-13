Koronavirüs pandemisine rağmen 2020 uzay görevleri açısından bir dönüm noktası oldu. Örneğin Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, özel sektöre ait bir araçla insanları uzaya gönderen ilk şirket unvanını aldı. Bunun hemen ardından NASA, Mars’ta hayat arayacak Perseverance isimli uzay aracını fırlattı.

Öte yandan 2021’in de uzay görevleri açısından en az 2020 kadar hareketli bir yıl olması bekleniyor. İşte 2021’de gerçekleşecek 5 uzay görevi:

James Webb Uzay Teleskobu

Ünlü Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak olan bu NASA teleskobu aslında 2007’de fırlatılacaktı ama birçok kez ertelendi.

Hubble’dan daha hassas olduğu belirtilen teleskop, göreve başladığında evrendeki ilk galaksilerin oluşumunu gözlemleyecek. Teleskobun 31 Ekim 2021’de fırlatılması planlanıyor.

Mars görevleri

Halihazırda fırlatılmış olan üç uzay aracı 2021’de Mars’a varacak. 9 Şubat’ta BAE’nin Umut sondası, atmosferi ve hava durumunu incelemek üzere gezegenin yörüngesine girecek.

Birkaç gün sonra, Çin’in Tianwen-1 yörünge aracı, gezegende bir iniş alanı aramaya gelecek.

Yine şubat ayında NASA da partiye katılacak ve 18 Şubat’ta Perseverance keşif aracı, mikrobiyal yaşam belirtilerini araştırmak üzere Kızıl Gezegen’e iniş yapacak.

Artemis 1

NASA geçen yıl, yeni bir görevle insanları Ay’a geri götüreceğini ve hatta orada kalıcı olmaları için üs kuracağını açıklamıştı.

İşte bu programın ilk aşaması, Ay yörüngesine insansız bir araç göndermek üzere kasım ayında başlıyor.

Ancak görevin ertelenmesi de ihtimal dahilinde. Zira programın maliyeti, Biden yönetimi tarafından ayrıntılı incelenecek.

Çin’in uzay istasyonu

Uzun süredir planlanan bu projenin ilk modülü 2021’in ilk yarısında hizmete girecek.

İnşaatın yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor. İstasyon Dünya’nın 380 km yukarısında hizmete başladığında 18 taykonot orada görev alacak.

“Dart görevi”

Temmuz 2021’de NASA, Çift Asteroid Yönlendirme Testi’ni başlatacak.

Bu proje kapsamında uzay ajansı, 2022’de asteroit Didymos’u ziyaret için bir sonda fırlatacak. Sonunda bu sonda, asteroidin uydusu Dimorphos’a çarpacak.

Böylece bilim insanları, çarpışmayı ve bunun göktaşının yörüngesi üzerindeki etkisini inceleyecek.